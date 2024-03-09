Эксперты: электросеть США может не выдержать технологического бума

Рост числа экологически чистых заводов и центров обработки данных привел к рекордному спросу на электроэнергию. Такие штаты, как Джорджия и Вирджиния, пытаются удовлетворить потребности этих новых энергоемких объектов. Стремительное развитие искусственного интеллекта требует создания огромных хранилищ вычислительной мощности, потребляющих значительно больше электроэнергии, чем традиционные центры обработки данных. А энергоемкий процесс добычи криптовалют еще больше нагружает электросети, о чем свидетельствует отключение электричества в Техасе в 2021 году.

Недавний отчет Североамериканской корпорации по надежности электроснабжения (NERC) предупреждает, что более 300 миллионов человек в США и Канаде могут столкнуться с нехваткой электроэнергии в 2024 году из-за растущего спроса и экстремальных погодных явлений.

При этом электрификация — обоюдоострый меч: распространение электромобилей и систем отопления, являющееся краеугольным камнем усилий по обеспечению «устойчивости», создает новые пики спроса на электроэнергию в зимний период, что еще больше нагружает электросети.

Хотя природный газ рассматривается как промежуточное топливо при переходе от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, у него есть свои проблемы. Его инфраструктура не соответствует стандартам надежности электрической сети, что вызывает опасения в США по поводу доступности топлива в период пикового зимнего спроса.

Интересно, что такие эксперты, как Илон Маск, предупреждают о надвигающемся дефиците электроэнергии в Штатах уже в 2025 году.