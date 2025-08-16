Эксперты: ИИ станет обязательным для всех беспилотников в России к 2032 году

Согласно дорожной карте «Интеллектуальные БАС 2030+», к 2027 году планируется переход от обычного программного управления к гибридным моделям с участием ИИ. Эти системы будут обучаться на данных полетов и анализировать критические ситуации.

С 2029 года для ИИ-модулей, отвечающих за принятие решений в БАС, введут сертификационные требования.

В фонде НТИ отметили, что нормативно-правовая база для внедрения ИИ разрабатывается совместно с профильными ведомствами и промышленными компаниями в рамках Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года. После 2030 года наличие ИИ-модуля может стать обязательным для всех БАС, использующих общее воздушное пространство.

Международный форум в Сколково собрал более 30 стран, включая экспертов, разработчиков и производителей беспилотной техники.