Эксперты изучили рынок вакансий в «теневом интернете»«Лаборатория Касперского» выяснила
Команда Kaspersky Digital Footprint Intelligence изучила рынок вакансий в даркнете и выяснила, каких ИТ‑специалистов чаще всего ищут злоумышленники. Для анализа исследователи изучили 1722 объявления с резюме и вакансиями на теневых форумах за два года.
Результаты показали, что больше всего востребованы разработчики — 53% всех ИТ-вакансий, а также специалисты по кибератакам — 26%. При этом 71% соискателей не указывают конкретный профиль и рассматривают любые варианты работы.
Аналитик Александра Федосимова отмечает, что люди ищут работу в даркнете по разным причинам: кто-то надеется быстрее устроиться, кто-то рассчитывает на высокую зарплату. Но такие вакансии опасны — соискатели рискуют стать соучастниками незаконной деятельности. Большинство соискателей — молодые люди в возрасте около 24 лет, встречаются и более юные кандидаты,.
«Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям критически относиться к «лёгким» предложениям.