Эксперты изучили рынок вакансий в «теневом интернете»

Результаты показали, что больше всего востребованы разработчики — 53% всех ИТ-вакансий, а также специалисты по кибератакам — 26%. При этом 71% соискателей не указывают конкретный профиль и рассматривают любые варианты работы.

Аналитик Александра Федосимова отмечает, что люди ищут работу в даркнете по разным причинам: кто-то надеется быстрее устроиться, кто-то рассчитывает на высокую зарплату. Но такие вакансии опасны — соискатели рискуют стать соучастниками незаконной деятельности. Большинство соискателей — молодые люди в возрасте около 24 лет, встречаются и более юные кандидаты,.

«Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям критически относиться к «лёгким» предложениям.