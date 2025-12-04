Эксперты «Касперского» изучили срок жизни теневых сообществ в Telegram

Короткая продолжительность объясняется строгой модерацией мессенджера и регулярными блокировками.

Telegram предоставляет инструменты, которые облегчают автоматизацию процессов, но злоумышленники используют их для незаконной деятельности, пишут исследователи. Например, боты применяются для продажи украденных аккаунтов или проведения DDoS-атак.

Наибольший всплеск блокировок каналов наблюдался в 2022 году, вероятно, из-за активности хактивистов. С конца 2024 года количество блокировок снова растет.

Правда, в 2025 году фиксируется отток крупных теневых сообществ из Telegram. Некоторые переходят на децентрализованные платформы или собственные мессенджеры.