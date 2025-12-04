Эксперты «Касперского» изучили срок жизни теневых сообществ в Telegram

Опубликовано 04 декабря 2025, 18:551 мин.
Эксперты «Касперского» изучили срок жизни теневых сообществ в TelegramВ среднем не превышает семи месяцев
Команда Kaspersky Digital Footprint Intelligence проанализировала более 800 теневых Telegram-каналов, заблокированных в 2021—2024 годах. Все они вели деятельность на разных языках. Исследование показало, что средний срок жизни таких сообществ составляет около семи месяцев.
© Telegram
Короткая продолжительность объясняется строгой модерацией мессенджера и регулярными блокировками.
Telegram предоставляет инструменты, которые облегчают автоматизацию процессов, но злоумышленники используют их для незаконной деятельности, пишут исследователи. Например, боты применяются для продажи украденных аккаунтов или проведения DDoS-атак.
Наибольший всплеск блокировок каналов наблюдался в 2022 году, вероятно, из-за активности хактивистов. С конца 2024 года количество блокировок снова растет.
Правда, в 2025 году фиксируется отток крупных теневых сообществ из Telegram. Некоторые переходят на децентрализованные платформы или собственные мессенджеры.