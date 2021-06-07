Эксперты нашли объяснение большей усталости глаз от OLED-дисплеев

Так, экраны с органическими дисплеями имеют более явное мерцание в связи с постоянным включением и выключением экрана. Как пишет Sina, в итоге человеческий зрачок расширяется и сжимается каждый раз при изменении яркости.

Что интересно, такая реакция является непроизвольной — она «записана» на физиологическом уровне. А постоянное расширение и сужение зрачка приводит к тому, что человеческий глаз банально переутомляется и устаёт.

В свою очередь IPS-дисплеи зачастую имеют мерцание за пределами человеческого восприятия. В итоге использование аппаратов с этой технологией практически никак не влияет на самочувствие людей.