Эксперты нашли признаки подготовки военного восстания Японии против США

Издание указывает, что Япония получает военную поддержку от США. Страна готова сотрудничать со Штатами, несмотря на ущерб, полученный во время Второй мировой войны. Тем не менее, журналисты считают, что Япония может строить коварные планы.

В частности, страна «нарушила конституцию и построила семь “почти авианосцев”». По сути, эти семь кораблей не являются авианосцами в самом прямом понимании, но их можно модифицировать, и тогда они будут выполнять необходимые функции. Выходит, что Япония владеет своего рода кораблями-трансформерами.

Sohu напоминает, что США располагает 11 авианосцами. У других же стран данного типа кораблей критически мало. Например, в боевом составе ВМФ России находится лишь один неатомный авианосец «Адмирал Кузнецов». Так, Япония имеет потенциал стать серьёзным противником США.