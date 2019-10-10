Эксперты нашли способ заставить Apple и Facebook отдавать больше денег государствам

По сути, ОЭСР хочет, чтобы технологические компании платили больше налогов в тех странах, где они продают свои продукты и решения. Сейчас корпорации частенько спасаются от больших растрат по данной статье, «прячась» в налоговых убежищах. В частности, компании регистрируют свои штаб-квартиры в странах с низкими ставками налогов. У Apple, например, европейские подразделения размещены в Ирландии, известной своими лояльными условиями для корпораций.

Правила могут затронуть не только IT-гигантов, но и производителей автомобилей и предметов роскоши.

ОЭСР разослала предложение министрам финансов стран-членов G20. Организация рассчитывает, что соглашения по новым правилам будут достигнуты к январю.