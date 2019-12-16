Эксперты назвали год, когда 5G по-настоящему захватит мир

Аналитики полагают, что по итогам 2019 года количество 5G-подключений по всему миру составит приблизительно 10,0 млн. А вот в 2023 году оно уже перевалит за 1 млрд. Таким образом совокупные ежегодные темпы роста будут равны 217,2% в период с 2019 по 2023. Через четыре года, по мнению экспертов, 5G-соединения будут составлять 8,9% от всех мобильных подключений.

Составители прогноза уверены, что драйверами роста популярности 5G-сетей станут увеличение потребления трафика и объёма создаваемых данных; рост числа девайсов, подключённых к интернету; появление сервисов, требующих высоких скоростей передачи информации.