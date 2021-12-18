Эксперты назвали «грозную команду» российских ВВС

С-70 станет для истребителя ведомым. Эта концепция предполагает, что оба самолёта будут обмениваться необходимой в бою информацией. При этом ударный беспилотник ещё и будет обладать некоторыми автономными возможностями.

Эксперты считают, что тандем «Охотника» и Су-57 даст больше возможностей во время боя. Так, пилот Су-57 сможет отправить дрон на выполнение опасного задания. Кроме того, С-70 недавно презентовали в варианте с плоским соплом, которое делает беспилотник менее заметным. Да и сам Су-57 должен быть малозаметным. Это позволит истребителю и дрону действовать в тылу противника.

«"Охотник", безусловно, заслуживает внимания. Действие в паре с самолётом-невидимкой должно вызвать озабоченность по поводу возможности их перехвата военно-воздушными силами», — отметили эксперты.