Эксперты назвали качества современных мужчин

По данным портала SuperJob, четверть российских мужчин готовы заниматься домашним хозяйством, при условии, что жена сможет содержать семью. При этом семейное положение становится всё менее важным для работодателей. По информации главы Superjob, мужчины быстрее женщин делают карьеру в сферах, которые традиционно считаются «женскими», например, в финансах.

Эксперт, семейный психолог считает, что мужчины также стали более включёнными в жизнь семьи. А президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу заявила, что традиционные ожидания от поведения мужчин становятся менее строгими.

Психологи отмечают, что современные мужчины в целом стали позже приходить к реализации социальных ролей. Имеются в виду более позднее вступление в брак, пролонгирование подросткового возраста, жизнь с родителями.