Эксперты назвали плюсы и минусы 6G в российских условиях

По словам Геннадия Николаева, эксперта Академии управления финансами и инвестициями, технология 6G сейчас находится на стадии «пика чрезмерных ожиданий». Люди верят, что она может решить проблемы, однако примеров успешного внедрения или даже тестирования сетей шестого поколения попросту нет.

Эксперт также рассказал, чем 6G всё-таки отличается от 5G (которая, к слову, тоже ещё толком не внедрена). Вся соль — в скорости передачи данных, которая может позволить в будущем реализовать пограничные вычисления.

«Сейчас вся информация с гаджетов передаётся по сети в централизованные хранилища, тогда как 6G, как считается, позволит анализировать информацию и совершать расчёты сразу на приборах, и отправлять компаниям уже готовые отчеты. Всё верно, в очередной раз энтузиасты говорят о создании IoT ( Internet of Things): умный холодильник, утюг, посудомоечная машина и тд,» — пояснил Николаев, — «С какой целью наделять бытовые предметы “умом” и как качественно это может изменить жизнь рядовых людей — пока непонятно, но зато звучит невероятно футуристично и круто».

Другой эксперт — Тимур Аитов из компании XCritical — тоже говорит о большей пропускной способности 6G.

«Многое из того, что уже возможно в сетях 5G, стало реальным, благодаря низкой задержке в 4 миллисекунды — так называют стандартный тест на скачивание 2 Гб информации. Сети 6G смогут снизить эту цифру многократно. Возможно, даже в такой степени, что мы будем ощущать эту задержку равной нулю, а время начала очередного фильма будет определяться только тем, насколько долго включается экран гаджета», — отметил Аитов.

Ожидается, что скорость сетей шестого поколения составит несколько сотен ГБ в секунду.

Что касается минусов 6G (да и 5G тоже), то по словам эксперта, данные сети имеют чрезвычайно «короткий радиус действия». Поэтому покрыть значительные площади, которые занимает территория России, сетями 6G будет сложно. Спасти ситуацию могут новые способы усиления сигналов миллиметровых волн.