Эксперты назвали предметы, которые появятся в российских школах будущего

Список разрабатывали эксперты Института развития интернета (ИРИ) и НИТУ МИСиС. Они считают, что к 2030 году в школах появятся дисциплины, направленные на развитие так называемых FutureSkills. Поэтому школьникам придётся ходить на уроки по робототехнике, киберспорту, VR-архитектуре, web-дизайну, теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), анализу и работе с большими данными.

Как объясняет представитель Института развития интернета, в течение ближайших десяти лет России понадобятся 2 миллиона IT-специалистов. Поэтому в школах должна создаваться современная цифровая образовательная среда. Впрочем, школьникам не обязательно придётся становиться разработчиками, но дисциплины будут формировать логическое мышление у учащихся.