Эксперты назвали самый популярный смайлик в 2023 году

По результатам анализа использования эмодзи на альтернативной клавиатуре для iPhone и Android, 😭 («Громко плачущее лицо») обошло 😂(«Лицо со слезами радости») и заняло первое место в рейтинге. На втором и третьем местах соответственно оказались 🤣 («Катящийся по полу смех») и 😂.

Отметим, что смайлики играют важную роль в общении, добавляя контекст к сообщениям и позволяя передать эмоции. Они уже стали неотъемлемой частью нашей повседневной коммуникации, особенно в сообщениях и письмах.

Такие популярные эмодзи, как ❤️ («Красное сердце») и 🥹 («Лицо, сдерживающее слезы»), также пользуются большой популярностью и занимают почётные места в рейтинге уже не первый год.

Однако среди интересных новинок в списке самых популярных эмодзи за последний год появился 🗿(«Moai»}, расположившийся на 13 месте. Несмотря на то, что это символ острова Пасхи, он чаще используется для выражения силы или решительности, а также связан с японской поп-культурой.