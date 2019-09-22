Эксперты назвали странный, но распространённый небезопасный пароль

Многие пользователи до сих продолжают устанавливать пароли наподобие «qwerty» или «123456», а иногда даже «admin». Может быть, эти люди не беспокоятся о защите некоторых данных, а может просто не знают, что их надо защищать. В любом случае, такие варианты по-прежнему довольно распространены.

Но специалисты назвали ещё один популярный пароль, и он состоит… из ничего. Как выяснилось, многие пользователи просто проставляют несколько пробелов в поле пароля, и это бывает срабатывает. Согласно результатам исследования Avira, атаки на учётные записи, «защищённые» пустыми паролями, составляют 25,6% от всех атак.