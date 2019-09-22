Ferra

Эксперты назвали странный, но распространённый небезопасный пароль

И это не 123456 или qwerty
Специалисты по кибербезопасности из компании Avira назвали самый небезопасный, но при этом часто используемый пароль. Возможно, вы даже никогда не додумались бы использовать такой.

Многие пользователи до сих продолжают устанавливать пароли наподобие «qwerty» или «123456», а иногда даже «admin». Может быть, эти люди не беспокоятся о защите некоторых данных, а может просто не знают, что их надо защищать. В любом случае, такие варианты по-прежнему довольно распространены.

Но специалисты назвали ещё один популярный пароль, и он состоит… из ничего. Как выяснилось, многие пользователи просто проставляют несколько пробелов в поле пароля, и это бывает срабатывает. Согласно результатам исследования Avira, атаки на учётные записи, «защищённые» пустыми паролями, составляют 25,6% от всех атак.

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