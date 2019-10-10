Эксперты назвали сроки внедрения прорывной технологии 6G

Сети 5G только-только начали запускаться в отдельных странах. Тем не менее, аналитики уже делают прогнозы о будущем связи. Эксперты BofA считают, что именно 6G может стать одной из 15 прорывных технологий и окажет ключевое влияние на мировую промышленность. Среди таких технологий, например, перечисляются и квантовые компьютеры, и вакуумные поезда hyperloop, и наноспутники.

По мнению аналитиков, первые коммерческие проекты 6G могут появиться уже в 2028 году. Они обеспечат скорость передачи данных в 400 раз выше, чем могут сети 5G.

Что касается России, то 5G массово начнутся запускаться в 2020 году, а к 2025 число подключений к ним достигнет 47 млн. В любом случае, сначала России предстоит решить вопрос с частотами для сетей пятого поколения (диапазон 3,5–3,8 ГГц).

В «Ростелекоме», например, появления 6G ждут не раньше 2030 года. С этим прогнозом согласны и представители TelecomDaily.