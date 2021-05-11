Эксперты назвали старые номера телефонов угрозой безопасности

Кратко о работе учёных пишет Naked Science. Авторы оценивали риски для кибербезопасности, связанные с повторным использованием телефонных номеров.

В США, как и в России, когда пользователь меняет номер телефона, оператор сотовой связи передаёт этот номер новому клиенту. Учёные заявили, что около 66% проверенных ими номеров были по-прежнему привязаны к аккаунтам предыдущих владельцев. Это может позволить злоумышленникам взломать учётные записи.

Преступники также могут посмотреть доступные номера и проверить, связаны ли они с онлайн-счетами предыдущих пользователей.

Ещё учёные рассказали, что из 259 телефонных номеров 215 остались уязвимыми для нескольких видов кибератак.