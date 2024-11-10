Эксперты назвали топ-3 модели iPhone с наибольшими скидками на 11.11

Эксперты подготовили подборку из трёх моделей iPhone, которые стоит рассмотреть на распродаже 11.11 для покупки за границей. Первым в списке стал iPhone 13, который можно приобрести от 47,2 тыс. руб. без пошлин. Это идеальный вариант для тех, кто хочет начать пользоваться экосистемой Apple. Устройство получило яркий OLED-дисплей на 60 Гц, мощный процессор A15 Bionic, прочный корпус и двойную камеру на 12 Мп. Эксперты считают, что iPhone 13 останется актуальным на ближайшие 2-3 года.

Тем, кому нужен более современный и универсальный смартфон, советуют iPhone 15, оснащённый OLED-дисплеем с 60 Гц и Dynamic Island. Внутри стоит производительный чип A16, а корпус защищён от воды и оснащён USB-C для зарядки. Камеры на 48 и 12 Мп обеспечат хорошие снимки. Стоимость модели на маркетплейсах стартует от 59,6 тыс. руб. без учёта пошлин.

Последний в подборке — флагман iPhone 16 Pro, цена которого начинается от 121,7 тыс. руб. без пошлин. Новинка получила увеличенный OLED-дисплей с частотой до 120 Гц, чип Apple A18 Pro, а также тройную камеру с двумя сенсорами на 48 Мп и одним на 12 Мп. Эксперты подчёркивают, что титановый корпус и улучшенная автономность делают этот смартфон отличным вариантом для любителей компактных и мощных устройств.