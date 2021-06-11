Эксперты назвали вероятный источник хакерских атак на Россию

Наука и технологии
Сегодня в 15:06
Эксперты назвали вероятный источник хакерских атак на РоссиюЭто помогли определить программы, использовавшиеся в нападениях
Эксперты из американской IT-компании Sentinel Labs заявили, что за недавними хакерскими атаками на власти России стоят китайские киберпреступники. Их главной целью может быть шпионаж.
Речь идёт об атаках 2020 года на федеральные органы исполнительной власти России, пишет «Коммерсант». Эксперты считали, что за кибепреступлениями стояли наёмники, преследующие интересы иностранного государства.
Теперь специалисты пришли к выводу, что за хакерскими атаками стоит китайская группировка с кодовым названием ThunderCats («Грозовые кошки»), которая входит в более крупную группу TA428. Это позволил определить анализ вредоносной программы Mail-O, которую использовали в атаках. Эксперты говорят, что цель хакеров — собирать разведданные. И за атаками стоит «противник, которого не стоит недооценивать».