Эксперты назвали вредные даже в малых дозах продукты

К ним, например, относится вино. Диетологи раскритиковали идею, будто в день можно выпивать пару бокалов алкогольного напитка без вреда для здоровья. Также эксперты упомянули рафинированную муку. Она может способствовать развитию диабета. Кроме того, в процессе переработки теряются полезные вещества. Лучше выбирать цельнозерновую муку.

Диетологи перечислили и колбасные изделия, обезжиренные молочные продукты, мясо глубокой переработки, выпечку, снеки и полуфабрикаты.

Отметим, что с их утверждениями согласны не все диетологи. Поборники доказательной медицины всё-таки склоняются к тому, что рассматривать продукты в абсолютных категориях «вредности» или «полезности» не стоит. Лучше обратить внимание на то, в каком количестве они потребляются, и для чего.