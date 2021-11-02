Эксперты назвали жутким воем звук двигателей российского истребителя Су-57

Авторы The Aviationist заявили, что самолёт издаёт жуткий пронзительный вой. Истребитель оснащён двигателем НПО «Сатурн» АЛ-41Ф1. Кроме того, на Су-57 установлен S-образный воздухозаборник, который не закрывает всю поверхность двигателя.

Стоит отметить, что АЛ-41Ф1 — это лишь временный вариант для самолёта. Сейчас для истребителя разрабатывается другой двигатель под названием «Изделие 30». Кроме того, в будущем должна быть решена проблема с воздухозаборником, из-за которого двигатель незащищён от отражения радиолокационных сигналов. Решением проблемы отчасти должен стать блокиратор радаров.