Наука и технологии
Сегодня 18:50
Эксперты обсудят перспективы создания компьютерных игр без убийств и стрельбы
На крупнейшей британской игровой выставке
Профильный ресурс GamesIndustry.biz проведёт на крупнейшей британской игровой выставке EGX Rezzed панельную дискуссию на тему создания компьютерных игр без насилия, то есть без привычных геймерам убийств и стрельбы.
Организаторы хотят обсудить данный вопрос с различными студиями-разработчиками игр, в том числе с создателями бестселлеров, в которых отсутствует насилие. В дискуссии поучаствуют разработчики головоломки Monument Valley, игры по Первой мировой войне Aardman's 11-11: Memories Retold, юмористической игры Astrologaster и приключенческой Annwn: the Otherworld. Многие из этих проектов были достаточно высоко оценены критиками. Однако по популярности они, конечно, не доходят до игр с элементами насилия.
Выставка EGX Rezzed пройдёт в Лондоне с 26 по 28 марта 2020 года.