Эксперты обсудят перспективы создания компьютерных игр без убийств и стрельбы

Организаторы хотят обсудить данный вопрос с различными студиями-разработчиками игр, в том числе с создателями бестселлеров, в которых отсутствует насилие. В дискуссии поучаствуют разработчики головоломки Monument Valley, игры по Первой мировой войне Aardman's 11-11: Memories Retold, юмористической игры Astrologaster и приключенческой Annwn: the Otherworld. Многие из этих проектов были достаточно высоко оценены критиками. Однако по популярности они, конечно, не доходят до игр с элементами насилия.

Выставка EGX Rezzed пройдёт в Лондоне с 26 по 28 марта 2020 года.