Эксперты обвинили микроволновую печь в замедлении интернета через Wi-Fi

Эксперты утверждают, что скорость беспроводной передачи данных ухудшается во время использования микроволновой печи. Кроме того, на сигнал влияют радионяни, галогенные лампы, беспроводные телефоны, колонки, а также телевизоры и мониторы. Всё это отражается на соединении, если приборы находятся рядом с роутером.

Регулятор опубликовал данные рекомендации в связи с тем, что сейчас многие люди находятся дома из-за распространения коронавирусной инфекции. Специалисты советуют постараться извлечь максимум пользы из широкополосного доступа в интернет.

Кроме того, эксперты Ofcom порекомендовали совершать звонки по стационарному телефону или через интернет — так стабильнее.