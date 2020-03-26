Наука и технологии
Сегодня 14:07
Эксперты обвинили микроволновую печь в замедлении интернета через Wi-Fi
И другие приборы
Эксперты британского регулятора использования РЧС Ofcom (Управление связи) обвинили микроволновую печь в замедлении интернета через Wi-Fi. Они опубликовали советы, как улучшить онлайн-соединение в помещении.
Эксперты утверждают, что скорость беспроводной передачи данных ухудшается во время использования микроволновой печи. Кроме того, на сигнал влияют радионяни, галогенные лампы, беспроводные телефоны, колонки, а также телевизоры и мониторы. Всё это отражается на соединении, если приборы находятся рядом с роутером.
Регулятор опубликовал данные рекомендации в связи с тем, что сейчас многие люди находятся дома из-за распространения коронавирусной инфекции. Специалисты советуют постараться извлечь максимум пользы из широкополосного доступа в интернет.
Кроме того, эксперты Ofcom порекомендовали совершать звонки по стационарному телефону или через интернет — так стабильнее.