Эксперты объяснили, чем миграция может быть полезна для окружающей среды

Эксперты объяснили, чем миграция может быть полезна для окружающей средыПриезжие из других стран — это не всегда плохо для города
Миграция действительно может быть полезной для общества. Но лишь в тех случаях, когда она делает социальное неравенство менее ощутимым, повышает общее благосостояние людей и не создаёт большего экологического бремени для регионов, куда люди переезжают или из которых переезжают.
Новые исследования показали, что необходима новая политика для управления миграцией. Нужно сделать так, чтобы свести к минимуму принудительное перемещение людей из-за конфликтов или стихийных бедствий.
Из-за плохо управляемого процесса миграции может усугубиться неравенство и увеличиться экологический ущерб.
Для реализации потенциала миграции для устойчивого развития людей в других странах и городах нужно видеть все выгоды и издержки этого процесса для общества. К тому же опрос жителей Амстердама показал, что недавно прибывшие в город мигранты с такой же вероятностью занимаются переработкой мусора, как и те, кто родился и вырос в нём. Точно так же внутренние и международные мигранты в Аккре с большей вероятностью принимали участие в деятельности, которая улучшала местную окружающую среду (например, в создании общественных садов для выращивания продуктов питания), чем те, кто там родился.