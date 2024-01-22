Эксперты объяснили, чем миграция может быть полезна для окружающей среды

Приезжие из других стран — это не всегда плохо для города

Жители Амстердама гордятся своим городом. При этом, как обнаружили учёные, об этой местности заботятся и мигранты. Та же история наблюдалась в Аккре (Гана). Исследования показывают, что в целом перемещение людей может помочь решить некоторые экологические проблемы.