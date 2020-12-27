Эксперты объяснили, как можно взломать новогоднюю ёлку

Об этом со специалистами беседовала «Российская газета». Эксперт Лаборатории практического анализа защищённости компании «Инфосистемы Джет» рассказал, что удалённый доступ к гирлянде может позволить хакеру управлять устройством. Злоумышленник может использовать уязвимости в процессе аутентификации между приложением и гирляндой.

Как сообщила представительница Роскачества, ранее уже проводились исследования взлома гирлянд. Оказалось, что десятки тысяч таких устройств доступны для удалённого сканирования. Хакеры могут, например, заставить гирлянду мигать. Эксперт советует, выключать из розетки все «умные» устройства при выходе из дома, чтобы избежать более опасных атак.