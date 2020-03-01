Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии

Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на блог ru-pvo. В посте указано, что эффективность боевого применения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в Сирии составляет всего 10-20% вместо 50%. Это объясняется проблемами на этапе создания оружия. Комплекс, изготавливаемый тульским Конструкторским бюро (КБ) приборостроения, должен был стать дальнейшим развитием ЗПРК «Тунгуска». Однако планы спутал тендер на поставку средств противовоздушной обороны (ПВО) от Объединённых Арабских Эмиратов.

«Зрелище трассеров в ночном небе в глазах впечатлительных арабов стало непреодолимым конкурентным преимуществом ЗПРК», — пишет эксперт.

При этом ОАЭ хотели комплекс не ближнего боя, а хотя бы малой дальности. Поэтому Тульское КБ Приборостроения пообещало удовлетворить желание заказчика. В результате «Панцирь» из средства ПВО ближнего действия «превратился» в ЗРПК малой дальности.