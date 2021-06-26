Эксперты объяснили, почему майнинг не умрёт даже после его запрета в Китае на госуровне

Первое преимущество запретов касается такой важной вещи как децентрализация. В Китае, по разным оценкам, сосредоточено 50-65% хешрейта биткойна. Теперь же китайские майнеры разъезжаются по всему миру. А снижение доли Китая в мировом хешрейте лишь сделает биткойн устойчивее в долгосрочной перспективе.

Второе преимущество отказа от китайских мощностей — криптовалюта станет экологичнее.

Помимо этого, мигрирующие майнеры в перспективе привлекут инвестиции в определённые регионы. Майнинг-пулы уже мигрируют, например, в Казахстан.

Ещё один плюс — падение рынка позволит новичкам приобрести криптовалюту по более выгодным ценам.

И наконец наиболее важная для нас история — в Китае после запрета упала стоимость подержанных видеокарт, которые использовались для майнинга.