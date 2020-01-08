Эксперты объяснили, почему опасно заряжать смартфоны в общественных местах

Как сообщили опрошенные специалисты изданию «РИА Новости», применять для подзарядки смартфона USB-входы в общественных пространствах небезопасно. Сейчас такие зарядные станции можно найти и в аэропортах, и на вокзалах, и в автобусах, и в торгово-развлекательных центрах.

По словам представителя компании Group-IB, в стандартных USB-кабелях находится четыре провода: два для передачи данных, один для подачи тока и ещё один — «ноль». Для зарядки достаточно двух последних, а провода данных и вовсе не должны использоваться. Однако есть вероятность, что злоумышленники начнут встраивать в кабель для зарядки или само зарядное устройство специальный девайс. Так они смогут получить доступ к данным.

Пока такой вид атаки скорее концепт. Но эксперт Лаборатории практического анализа защищённости компании «Инфосистемы Джет» считает, что установить в зарядные станции дополнительное оборудование для взаимодействия с телефоном могут сами компании, оказывающие услугу.

Специалисты из Avast тоже указали, что через порты USB на зарядных станциях информация передаётся так же, как и на компьютер. При наличии уязвимостей в программном обеспечении USB смартфона хакеры могут получить контроль над подключенным устройством.

В целом, эксперты рекомендуют пользователям избегать общественных станций для зарядки телефонов или же выбирать на аппарате опцию «только зарядка». Ещё один безопасный способ —подключить сначала к зарядной станции пауэрбанк, а к нему уже смартфон.