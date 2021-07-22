Эксперты объяснили ракету миллиардера Безоса в форме мужского полового органа

New Shepard состоит из пилотируемой капсулы и одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя. Капсула вверху шире нижней шахты и имеет закруглённую форму. Во всём этом пользователи сети разглядели подобие фаллоса.

Как пояснили эксперты, форма верха ракеты не является чем-то уникальным. На самом деле, именно такая конструкция может похвастаться хорошей аэродинамикой. Кроме того, капсула разработана так, чтобы максимизировать внутренний объём, пространство, где находится команда из шести человек.

Что касается остальной части — ускорителя — то он должен быть лёгким и небольшим. Тут легче спроектировать длинный и тонкий цилиндр.

Эксперты пришли к выводу, что финальный дизайн New Shepard стал именно таким из-за физики и экономии средств. Специалисты также считают, что разработчики ракеты не могли не заметить, на что это похоже. Однако тут главный конструктор мог встать и сказать: «Это то, что велит нам сделать математика. Это оптимальная конфигурация».