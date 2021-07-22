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Эксперты объяснили ракету миллиардера Безоса в форме мужского полового органа

На самом деле, это оптимальная конструкция
Недавно основатель Amazon Джефф Безос слетал в космос на ракете New Shepard компании Blue Origin. Многие обратили внимание на её форму, которую один астрофизик деликатно назвал «антропоморфной». Благодаря объяснению экспертов стало понятно, почему была выбрана именно такая конструкция.
Эксперты объяснили ракету миллиардера Безоса в форме мужского полового органа

New Shepard состоит из пилотируемой капсулы и одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя. Капсула вверху шире нижней шахты и имеет закруглённую форму. Во всём этом пользователи сети разглядели подобие фаллоса.

Как пояснили эксперты, форма верха ракеты не является чем-то уникальным. На самом деле, именно такая конструкция может похвастаться хорошей аэродинамикой. Кроме того, капсула разработана так, чтобы максимизировать внутренний объём, пространство, где находится команда из шести человек.

Что касается остальной части — ускорителя — то он должен быть лёгким и небольшим. Тут легче спроектировать длинный и тонкий цилиндр.

Эксперты пришли к выводу, что финальный дизайн New Shepard стал именно таким из-за физики и экономии средств. Специалисты также считают, что разработчики ракеты не могли не заметить, на что это похоже. Однако тут главный конструктор мог встать и сказать: «Это то, что велит нам сделать математика. Это оптимальная конфигурация».