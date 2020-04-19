Эксперты объяснили рост хакерских атак в период пандемии

Как пишет Fox Business, атаки хакеров направлены против компаний в США и других странах мира. Исследователи говорят, что злоумышленники начали использовать слабые места в системах безопасности, которые появились из-за массового перехода на удалённую работу.

Эксперты заявили, что специалистам по безопасности сложнее защищать данные, когда они рассредоточены по домашним компьютерам. От проблем не всегда спасает даже использование корпоративных VPN. В некоторых компаниях из-за резкого роста использования VPN были просто снижены требования к безопасности.

Специалисты VMware Carbon Black рассказали, что в марте атаки с программами-вымогателями подскочили на 148% по сравнению с предыдущим месяцем.