Наука и технологии
Вчера 20:53
Эксперты объяснили рост хакерских атак в период пандемии
Всё из-за «удалёнки»
Эксперты объяснили рост хакерских атак в период пандемии. Дело в том, что за последний месяц их количество в некоторых странах мира увеличилось больше чем вдвое.
Как пишет Fox Business, атаки хакеров направлены против компаний в США и других странах мира. Исследователи говорят, что злоумышленники начали использовать слабые места в системах безопасности, которые появились из-за массового перехода на удалённую работу.
Эксперты заявили, что специалистам по безопасности сложнее защищать данные, когда они рассредоточены по домашним компьютерам. От проблем не всегда спасает даже использование корпоративных VPN. В некоторых компаниях из-за резкого роста использования VPN были просто снижены требования к безопасности.
Специалисты VMware Carbon Black рассказали, что в марте атаки с программами-вымогателями подскочили на 148% по сравнению с предыдущим месяцем.