Эксперты оценили будущее украинского танкостроения

Эксперт пишет, что после распада СССР Украина получила танкостроительные предприятия, но так и не смогла ими полноценно воспользоваться. Ранее страна рассчитывала на танк Т-84, который является модернизацией советских машин Т-80. Однако машина оказалась неоправданно дорогой.

Поэтому Украина так и не стала полноценно эксплуатируемой боевой машиной. Т-84 намеревался купить Таиланд, но задержки поставок заставили тайских военных обратиться к китайским танкам.

Эксперт сообщил, что Украина всё чаще полагается на иностранное вооружение. Поэтому страна вполне может выбрать импортные танки. То есть будущего у украинского танкостроения может и не быть.