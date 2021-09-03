Эксперты оценили будущее украинского танкостроения

Наука и технологии
Сегодня в 13:02
Эксперты оценили будущее украинского танкостроенияЕсть ли оно?
Издание Military Watch выпустило материал о танкостроении на Украине. Есть вероятность, что страна обратится к иностранным боевым машинам.
Эксперт пишет, что после распада СССР Украина получила танкостроительные предприятия, но так и не смогла ими полноценно воспользоваться. Ранее страна рассчитывала на танк Т-84, который является модернизацией советских машин Т-80. Однако машина оказалась неоправданно дорогой.
Поэтому Украина так и не стала полноценно эксплуатируемой боевой машиной. Т-84 намеревался купить Таиланд, но задержки поставок заставили тайских военных обратиться к китайским танкам.
Эксперт сообщил, что Украина всё чаще полагается на иностранное вооружение. Поэтому страна вполне может выбрать импортные танки. То есть будущего у украинского танкостроения может и не быть.