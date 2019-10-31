Эксперты оценили готовность армии США к противостоянию с Россией и Китаем

По мнению журналистов, США сейчас пытаются подготовиться к «эпохе великодержавного соперничества». А это становится довольно важной задачей на фоне создания Москвой и Пекином мощных сетей из ракет, радиолокационных станций и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Всё это ограничивает возможности США действовать в западной части Тихого океана и в Восточной Европе.

Также издание написало о снижении уверенности многих стран мира в «неоспоримом американском превосходстве». При этом США продвигают стратегию «причинения издержек».

«Например, если Китай нападет на Тайвань, США могут ввести торговое эмбарго, атаковать китайскую базу в Джибути и объекты в Пакистане. А если Россия захватит страны Балтии, Штаты могут нанести удар по российским войскам в Крыму или в Сирии», — объяснили журналисты Foreign Policy.

Эксперты считают, что США для достижения превосходства над Китаем и Россией нужно усиливать армию, формировать широкую сеть датчиков и приборов обнаружения, создавать новое оружие и укреплять взаимодействие с союзниками.