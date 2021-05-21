Эксперты оценили корейский гибрид AK-47 и М-16

Как пишет «Военное обозрение», после окончания Корейской войны Сеул полностью зависел от американских вооружений. Винтовку М16 корейцы могли производить самостоятельно, но число образцов было ограничено лицензией. Поэтому Корея решила создать собственное стрелковое оружие. Так появилась винтовка К2.

От советского АК-47 она получила длинноходовые поршни, которые надёжны при эксплуатации в экстремальных условиях. От М16 оружие сохранило механизм выбора режима стрельбы: полуавтоматический, автоматический и трёхзарядная очередь. К тому же приклад К2 явно имитирует M16, хоть и является складывающимся, что делает оружие компактнее.