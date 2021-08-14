Эксперты оценили перспективы закона «о ремонтопригодной технике» в России

В блоге на «Хабре» компания упомянула, что Федеральная торговая комиссия США недавно решила активно бороться с незаконными ограничениями на ремонт сложных устройств. Эту идею поддерживает и президент США Джо Байден. Он попросил усилить противодействие «ремонтному произволу» больших компаний.

Евросоюз тем временем обязал производителей с 2021 года поставлять запчасти для своих устройств в течение десяти лет и проектировать технику так, чтобы она не требовала редких инструментов при ремонте. Лучше других продвинулась Франция: эта страна уже требует, чтобы все производители и импортеры техники указывали на упаковке индекс ремонтопригодности.

В России, к счастью, не остаются в стороне от мировой тенденции. В апреле Минприроды предложило ввести схожие требования. Отмечается, что в России перечень товаров с «правом на ремонт» будет устанавливать правительство. Производители должны будут иметь запас деталей для ремонта в течение всего установленного срока.

В Selectel сообщили, что производители, конечно, недовольны такими законами. Отечественные компании уже заявили, что введение еврорегламента приведёт к удорожанию продукции. Вполне можно ожидать, что производители техники и электроники будут сопротивляться «праву на ремонт». И затянуться это может на несколько лет.