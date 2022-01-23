Эксперты оценили поставленное Украине от США вооружение

Авторы ссылаются на аналитиков экспертной структуры Rand Corporation, которые занимаются военными исследованиями по заказу Пентагона. Они пришли к выводу, что западное оружие не поможет Украине отразить наступление российской армии, если оно состоится.

Журналисты также отметили, что современная украинская армия создана для противодействия ополчению Донбасса и не представляет серьёзной угрозы для войск России. Аналитики считают, что российские силы не станут отправлять на украинскую территорию танки в случае гипотетического вооружённого конфликта. Вместо этого будет нанесена серия воздушных и ракетных ударов по местам скопления войск, штабам, аэродромам и складам. Поэтому, например, западные ПТРК NLAW не помогут.