Эксперты оценили риск «конца эпохи» танков из-за дронов

Как пишут журналисты, Азербайджан с завидной регулярностью сообщает об уничтожении бронетехники противника с помощью беспилотников. Из-за этого некоторые эксперты стали сомневаться в будущем танков. Бывший командующий Северной армией Вооружённых сил Индии заявил, что эпоха крупных танковых сражений прошла.

Американский автор журнала Foreign Policy, бывший офицер поспорил с этим. По его мнению, бои в районе Нагорного Карабаха не позволяют утверждать о «смерти» танка в современной войне. Эксперт отметил, что стоит верить не сообщениям пресс-служб минобороны Азербайджана или Армении, а видеокадрам с места боёв.

На видео пресс-служб видно, что бронемашины уничтожаются минами или обычными боеприпасами. Сами по себе беспилотники не играют тут ведущей роли.

Что касается танков, то здесь большое значение имеет подготовленность экипажа. А на многих видео из Карабаха заметно, что танки и другая бронетехника сгруппированы и не маневрируют. Поэтому военные и несут потери.

Кроме того, не стоит забывать об особенностях местности. Нагорный Карабах в принципе неудобен для танковых боёв.