Эксперты оценили вероятность проигрыша США в войне с Китаем

Специалисты назвали серьёзной угрозой для американских и союзных баз в обозначенном районе китайский арсенал точных ракет большой дальности. Эти ракеты могут поразить логистические объекты США в районе Сингапура, а также военные базы в Южной Корее и Японии.

Такое положение дел ставит под сомнение способность Америки управлять своими силами по всему миру. Придя к данному выводу, эксперты призвали США увеличить военные бюджеты для противостояния быстро развивающемуся Китаю.

По сведениям специалистов, КНР уже разместила около 1500 баллистических ракет малой дальности, 450 ракет средней дальности, 160 ракет промежуточной дальности и сотни крылатых ракет наземного базирования большой дальности.