Эксперты оценили возможность жизни коронавируса на волосах человека

Мнения экспертов приводит издание «Лента.ру», которое перевело материал из Daily Star. Глава Института глобального здравоохранения в Йельском университете доктор Саад Омер (Saad Omer) рассказал журналистам, что вирусы обычно не задерживаются надолго на пористых поверхностях, как у волос.

Другой эксперт, исполняющий обязанности заведующего кафедрой дерматологии в Школе медицины и здравоохранения имени Джорджа Вашингтона доктор Адам Фридман (Adam Friedman) заявил, что срок жизни коронавируса на волосах зависит от структуры последних. Также по его словам, жиры на коже головы выступают как защитные барьеры против бактерий. Работает ли это для вирусов он, правда, не пояснил.

В любом случае, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настаивает, что для профилактики заражения коронавирусом следует чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком. Про частое мытьё волос ничего не говорится.