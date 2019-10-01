Эксперты описали ход и финал войны между Индией и Китаем

Журналисты пишут, что война потрясёт Индо-Тихоокеанский регион, приведёт к тысячам жертв с обеих сторон и нанесёт большой ущерб мировой экономике.

Они отмечают, что ядерная война в данном случае маловероятна, благодаря политике обеих стран. Боевые действия будут проходить и на суше, и на море, и в воздухе. Особенно разрушительными станут именно воздушные бои. При этом Китай мог бы иметь преимущество из-за баллистических ракет. Однако Военно-воздушные силы Индии более «продвинутые», и их боевые машины в большинстве своём превосходят китайские (уступая, впрочем, истребителю Chengdu J-20). Решающими же всё-таки станут боевые действия на море.

Эксперты считают, что больше всего от войны пострадает Китай. Потеря морских путей из-за боёв с Индией приведёт к снижению экспорта и, как следствие, массовой безработице.

В итоге, авторы приходят к выводу, что война между Китаем и Индией была бы жестокой и короткой с далеко идущими последствиями для мировой экономики. Баланс сил и географические ограничения приведут к тому, что решающим конфликт точно не станет, и явного победителя не окажется.