Эксперты описали потенциальную войну в космосе

Об отчёте экспертов на Aerospace Corporation пишет «Популярная механика». Специалисты отметили, что в космосе контроль над пространством не обязательно означает физическое завоевание секторов. Сторонам конфликта будет важно прежде всего ликвидировать возможности спутников противника.

В космической войне можно будет заранее тщательно планировать операции. Всё потому, что спутники не маневрируют так как истребители, например.

Эксперты считают, что оснащение космических аппаратов кинетическим вооружением маловероятно в ближайшем будущем. Наиболее вероятный сценарий — это намеренное столкновение двух спутников. Однако даже это будет серьёзно просчитываться, ведь уничтоженные космические аппараты станут просто-напросто космическим мусором. А его и так многовато.