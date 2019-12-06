Наука и технологии
Сегодня 19:08
Эксперты оправдали различия в качестве товаров для рынков России и Европы
Роскачество не спешит обвинять иностранных производителей
Недавно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что товары некоторых мировых марок, продающиеся в стране, имеют другой состав и качество, чем за рубежом. В Роскачестве на это заявили, что отличия могут не иметь намеренный характер, потому производители никого не обманывают.
Как пишет ТАСС, эксперты Роскачества считают, что производитель всё-таки должен достоверно информировать потребителя о качестве товара. Но «делать вывод о намеренном обмане потребителей некорректно».
Напомним, речь идёт о продукции под брендами Persil, Ariel и Lindt. ФАС выяснила, что стиральные порошки и шоколад под этими марками в России имеют другой состав, более низкое качество и иные условия использования.
Также в Роскачестве указали, что производители корректируют состав своей продукции, исходя из нормативных требований той или иной страны. Как бы то ни было, компании всё-таки обязаны информировать потребителей о различиях.