Эксперты оправдали различия в качестве товаров для рынков России и Европы

Как пишет ТАСС, эксперты Роскачества считают, что производитель всё-таки должен достоверно информировать потребителя о качестве товара. Но «делать вывод о намеренном обмане потребителей некорректно».

Напомним, речь идёт о продукции под брендами Persil, Ariel и Lindt. ФАС выяснила, что стиральные порошки и шоколад под этими марками в России имеют другой состав, более низкое качество и иные условия использования.

Также в Роскачестве указали, что производители корректируют состав своей продукции, исходя из нормативных требований той или иной страны. Как бы то ни было, компании всё-таки обязаны информировать потребителей о различиях.