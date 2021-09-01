Эксперты подсчитали, сколько SpaceX Илона Маска зарабатывать на космическом интернете Starlink ежегодно

Эксперты подсчитали, сколько SpaceX Илона Маска зарабатывать на космическом интернете Starlink ежегодноИ если снизит цену пользования услугой
Речь идёт о периоде, когда космическая компания Илон Маска достигнет показателей в 12 тыс спутников, выведенных на орбиту. Тогда, по подсчётам аналитиков, SpaceX начнёт получать ежегодно 6 млрд долларов.
В рамках анализа, специалисты опирались на множество разных факторов: от скорости работы интернета в разных странах до глобальной его стоимости с поправкой на ВВП.
При этом, как считают в Ark Invest, SpaceX сможет заработать больше, если снизить стоимость подписки на Starlink до 10-20 долларов в месяц. В таком случае компания сможет рассчитывать на 30 млн постоянных пользователей. А они, в свою очеред, принесут около 6 млрд долларов прибыли в год.
Напомним, что на сегодняшний день доступ к мощностям космического интернета Маска стоит 99 долларов в месяц.