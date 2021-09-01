Эксперты подсчитали, сколько SpaceX Илона Маска зарабатывать на космическом интернете Starlink ежегодно

Речь идёт о периоде, когда космическая компания Илон Маска достигнет показателей в 12 тыс спутников, выведенных на орбиту. Тогда, по подсчётам аналитиков, SpaceX начнёт получать ежегодно 6 млрд долларов.

В рамках анализа, специалисты опирались на множество разных факторов: от скорости работы интернета в разных странах до глобальной его стоимости с поправкой на ВВП.