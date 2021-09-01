Наука и технологии
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Эксперты подсчитали, сколько SpaceX Илона Маска зарабатывать на космическом интернете Starlink ежегодно

И если снизит цену пользования услугой
Проект Starlink достаточно молод, поэтому на данном этапе рано говорить о какой-либо его прибыльности. Но несмотря на это, эксперты из Ark Invest уже подсчитали объём дохода, который сможет получать SpaceX от собственного «космического интернета».
Эксперты подсчитали, сколько SpaceX Илона Маска зарабатывать на космическом интернете Starlink ежегодно

Речь идёт о периоде, когда космическая компания Илон Маска достигнет показателей в 12 тыс спутников, выведенных на орбиту. Тогда, по подсчётам аналитиков, SpaceX начнёт получать ежегодно 6 млрд долларов.

В рамках анализа, специалисты опирались на множество разных факторов: от скорости работы интернета в разных странах до глобальной его стоимости с поправкой на ВВП.

Эксперты подсчитали, сколько SpaceX Илона Маска зарабатывать на космическом интернете Starlink ежегодно

При этом, как считают в Ark Invest, SpaceX сможет заработать больше, если снизить стоимость подписки на Starlink до 10-20 долларов в месяц. В таком случае компания сможет рассчитывать на 30 млн постоянных пользователей. А они, в свою очеред, принесут около 6 млрд долларов прибыли в год.

Напомним, что на сегодняшний день доступ к мощностям космического интернета Маска стоит 99 долларов в месяц.