Эксперты подтвердили отключение интернета по требованию спецслужб во время протестов в Москве

Специалисты из неправительственной организации NetBlocks говорят, что отключение связи, скорее всего, было намеренным. Они отследили, что в период между 15:00 и 17:30 у государственного оператора «Ростелеком» наблюдался аномальный сбой, из-за которого резко сократилось число соединений.
Незадолго перед этим абоненты «Билайн» и МТС жаловались на невозможность пользоваться мобильным интернетом. А сбой в «Ростелекоме» вызвал отключение WiFi-сетей в центре столицы.
Исполнительный директор «Общества Защиты Интернета» рассказал изданию «Код Дурова», что полицейские вряд ли могли сами выключить электричество на станциях связи. Однако по «Федеральному закону о связи» операторы обязаны отключать связь по требованию сотрудников спецслужб.