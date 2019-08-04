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Эксперты подтвердили отключение интернета по требованию спецслужб во время протестов в Москве

Не работал мобильный интернет и WiFi
Вчера СМИ сообщили, что в некоторых районах Москвы люди не смогли воспользоваться мобильным интернетом. Происходило это во время протестной акции. Кто-то немедленно связал оба события, а операторы сотовой связи заявили, что перебои с работой интернета произошли из-за перегрузки сети. Сегодня независимые эксперты поделились своим мнением о происходящем.

Специалисты из неправительственной организации NetBlocks говорят, что отключение связи, скорее всего, было намеренным. Они отследили, что в период между 15:00 и 17:30 у государственного оператора «Ростелеком» наблюдался аномальный сбой, из-за которого резко сократилось число соединений.

Незадолго перед этим абоненты «Билайн» и МТС жаловались на невозможность пользоваться мобильным интернетом. А сбой в «Ростелекоме» вызвал отключение WiFi-сетей в центре столицы.

Исполнительный директор «Общества Защиты Интернета» рассказал изданию «Код Дурова», что полицейские вряд ли могли сами выключить электричество на станциях связи. Однако по «Федеральному закону о связи» операторы обязаны отключать связь по требованию сотрудников спецслужб.

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