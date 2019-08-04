Эксперты подтвердили отключение интернета по требованию спецслужб во время протестов в Москве

Незадолго перед этим абоненты «Билайн» и МТС жаловались на невозможность пользоваться мобильным интернетом. А сбой в «Ростелекоме» вызвал отключение WiFi-сетей в центре столицы.

Исполнительный директор «Общества Защиты Интернета» рассказал изданию «Код Дурова», что полицейские вряд ли могли сами выключить электричество на станциях связи. Однако по «Федеральному закону о связи» операторы обязаны отключать связь по требованию сотрудников спецслужб.