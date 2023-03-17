Наука и технологии
16:54, 17 марта 2023
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Эксперты посоветовали спать в носках для лучшего сна

Так можно быстрее заснуть

Опрошенные Daily Mail эксперты заявили, что ношение носков в кровати может помочь вам быстрее заснуть, а сон станет более глубоким.

Эксперты посоветовали спать в носках для лучшего сна

Фото: Unsplash

Эксперты утверждают, что холодные ноги нарушают цикл сна/бодрствования. Это связано с тем, что кровеносные сосуды сужаются в холоде, а это означает, что организму приходится работать немного усерднее. Если согреть ноги, то кровеносные сосуды расширятся, позволяя большему количеству тепла выходить через кожу и вызывая падение температуры. А это важно для засыпания.

Исследование, проведённое в 2007 году Нидерландским институтом неврологии (NIN), также показало, что люди, которые носили носки в постели, засыпали быстрее.

Источник:Daily Mail
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