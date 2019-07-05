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Эксперты поставили под сомнение полную анонимность браузера Tor

Теоретически, государство, если захочет, сможет всех деанонимизировать
Российские специалисты по кибербезопасности рассказали журналистам, что браузер для даркнета Tor не может гарантировать анонимность пользователей. Они считают, что создать браузер, через который можно было бы отправлять запросы или трафик неизвестному получателю, невозможно. А при наличии необходимых ресурсов, всех участников сети можно деанонимизировать.

Интервью со специалистами опубликовано в издании «Известия». Многие пользователи уверены, что соединение через Tor позволяет анонимно сёрфить по сети, просматривая запрещённый контент и получая доступ к теневому рынку. Сами эксперты признают, что отчасти так и есть: деанонимизировать пользователя Tor очень сложно. И даже невозможно без наличия значительных вычислительных и пропускных ресурсов, которые может предоставить только государство.

Но, по словам аналитика российской компании «СёрчИнформ», интернет — это адресная система, и отправить запрос неизвестно от кого, а потом получить ответ неизвестно кому, нельзя. Причём конечная нода всё видит в незашифрованном виде. Это значит, что участники сети всё-таки могут получить информацию о ком угодно.

Эксперты также раскритиковали представление, будто Tor безопасен для пользователей. Они отметили, что у браузера нет никаких сертификатов безопасности, и никто не проверял исходный код программы на наличие бэкдоров.

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