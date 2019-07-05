Эксперты поставили под сомнение полную анонимность браузера Tor

Интервью со специалистами опубликовано в издании «Известия». Многие пользователи уверены, что соединение через Tor позволяет анонимно сёрфить по сети, просматривая запрещённый контент и получая доступ к теневому рынку. Сами эксперты признают, что отчасти так и есть: деанонимизировать пользователя Tor очень сложно. И даже невозможно без наличия значительных вычислительных и пропускных ресурсов, которые может предоставить только государство.

Но, по словам аналитика российской компании «СёрчИнформ», интернет — это адресная система, и отправить запрос неизвестно от кого, а потом получить ответ неизвестно кому, нельзя. Причём конечная нода всё видит в незашифрованном виде. Это значит, что участники сети всё-таки могут получить информацию о ком угодно.

Эксперты также раскритиковали представление, будто Tor безопасен для пользователей. Они отметили, что у браузера нет никаких сертификатов безопасности, и никто не проверял исходный код программы на наличие бэкдоров.