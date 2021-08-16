Эксперты предположили, чем мог быть сбит самолёт афганских ВВС в Узбекистане

Наука и технологии
Сегодня в 17:33
Эксперты предположили, чем мог быть сбит самолёт афганских ВВС в УзбекистанеИстребитель или ЗРК?
Сегодня СМИ сообщили, что самолёт афганских Военно-воздушных сил (ВВС) пересёк воздушную границу Узбекистана и был сбит средствами ПВО. Специалисты предположили, какими именно.
Сообщается, что самолёт неоднократно предупреждали, но он не вернулся в афганское небо. В итоге самолёт упал на узбекской территории в Сурхандарьинском вилаяте (области).
Эксперты рассказали, что южные рубежи Узбекистана прикрывают различные зенитные ракетные комплексы, в том числе С-200 советского производства и китайские HQ-9. Последние, как уточняет «Военное обозрение», выступают аналогами российских С-300.
Также есть сведения, что на перехват афганского самолёта отправили истребитель узбекских ВВС. Есть информация, что это был Су-27. Впрочем, официального подтверждения всем этим предположениям пока нет.