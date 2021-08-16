Эксперты предположили, чем мог быть сбит самолёт афганских ВВС в Узбекистане

Сообщается, что самолёт неоднократно предупреждали, но он не вернулся в афганское небо. В итоге самолёт упал на узбекской территории в Сурхандарьинском вилаяте (области).

Эксперты рассказали, что южные рубежи Узбекистана прикрывают различные зенитные ракетные комплексы, в том числе С-200 советского производства и китайские HQ-9. Последние, как уточняет «Военное обозрение», выступают аналогами российских С-300.

Также есть сведения, что на перехват афганского самолёта отправили истребитель узбекских ВВС. Есть информация, что это был Су-27. Впрочем, официального подтверждения всем этим предположениям пока нет.