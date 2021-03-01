Эксперты предрекли биткойну роль мировой резервной валюты

Эксперты отметили, что интерес со стороны государственных институтов и крупных компаний к биткойну вырос. Они считают, что криптовалюта уже прошла переломный момент, который отделял её от становления общепризнанным средством платежа и инвестиционным инструментом. Впрочем, на пути биткойна может возникнуть немало препятствий.

На момент публикации новости стоимость BTC составляет $48 253. Некоторое время криптовалюта падала, но сегодня снова начала расти, прибавив примерно 10%. Эксперты также рассказали, что, судя по имеющейся информации, биткойн продолжит расти: майнеры держат криптовалюту на своих кошельках, усилился дефицит на ASIC-майнеры, а активы институциональных инвесторов увеличились.