Эксперты предрекли рост цен на смартфоны в России из-за нового закона

По мнению многих специалистов, нововведение вызовет ряд трудностей для производителей и продавцов. В законе не указано, кто именно должен устанавливать российское программное обеспечение на устройства, но, скорее всего, это бремя ляжет на производителя или дистрибьютора. А это значит, что процесс создания и поставки смартфонов и ноутбуков усложнится. Что, конечно, не может не отразиться на ценах.

По словам представителя ассоциации РАТЭК, предсказать сейчас рост стоимости невозможно. Ведь неясно, сколько приложений нужно будет устанавливать. В целом, эксперт считает новый закон вредным для рынка. Он также высказал опасения об уходе некоторых компаний из России. Например, Apple всегда выступает против установки стороннего ПО в свои устройства.

О повышении цен говорит и генеральный директор агентства TelecomDaily. По его мнению, рост составит 3%.