Эксперты предсказали будущее работы: никакой «удаленки», лишь гибридная

Хотя некоторые компании придерживаются политики полного рабочего дня, тенденция смещается в сторону гибридных моделей, поскольку предприятиям приходится решать проблему управления гибким персоналом. Эксперты, такие как Ник Блум, прогнозируют, что такие инновации, как голограммы и VR, изменят удаленную работу в течение пяти лет, еще больше размывая границы между физическим и виртуальным сотрудничеством.

Согласно исследованиям, 33−37% американских рабочих мест вскоре могут стать полностью удаленными, а ZipRecruiter прогнозирует, что количество удаленных рабочих мест будет неуклонно расти по мере того, как будущие поколения будут принимать их, а технологии будут способствовать беспрепятственному удаленному сотрудничеству. Выход на пенсию «консерваторов», которым удаленная работа может быть менее удобна, рассматривается как еще один фактор, способствующий развитию этой тенденции.

Чтобы процветать в этом новом гибком ландшафте, компаниям необходимо сосредоточиться на эффективных коммуникациях, инструментах для совместной работы и создании сильной корпоративной культуры.