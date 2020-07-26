Эксперты предсказали массовые поломки самолётов в первых полётах после пандемии

FAA уже приказала провести проверку двух тысяч самолётов Boeing 737. Эксперты боятся: тот факт, что воздушные суда не используются, может привести к ускоренной коррозии клапанов двигателя. А это может и вовсе вывести двигатель из строя.

Сообщается, что специалисты уже обнаружили следы коррозии в некоторых клапанах. При худшем сценарии эта коррозия может привести к тому, что клапаны не будут закрываться. Из-за этого двигатели потеряют мощность.

Отмечается, что данный вопрос не связан с самолётами Boeing 737 Max, запрещёнными после двух авиакатастроф.