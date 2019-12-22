Наука и технологии
Сегодня 14:11
Эксперты предсказали популярность услуги телефонных звонков на борту самолётов
Это станет нормой в течение ближайших лет
СМИ сообщили, что телефонные звонки на борту самолётов могут стать доступной опцией уже через пару лет.
Об этом пишет «РИА Новости», ссылаясь на The Sun. По информации журналистов, всё больше авиакомпаний внедряют технологии, которые позволяют пассажирам пользоваться услугами связи. Конечно же, самой популярной такой технологией является Wi-Fi. Крупные авиакомпании предлагают такую услугу уже несколько лет.
Журналисты также отметили, что эта идея кажется хорошей не всем экспертам. Некоторые авиакомпании, соглашаясь с ними, уже установили запрет на звонки во время полёта. И это несмотря на то, что они предлагают Wi-Fi на борту. Большинство пассажиров, кстати, тоже пока солидарны с бизнесом и считают, что телефонные звонки угрожают безопасности полёта и нарушают тишину.