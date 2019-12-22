Эксперты предсказали популярность услуги телефонных звонков на борту самолётов

Об этом пишет «РИА Новости», ссылаясь на The Sun. По информации журналистов, всё больше авиакомпаний внедряют технологии, которые позволяют пассажирам пользоваться услугами связи. Конечно же, самой популярной такой технологией является Wi-Fi. Крупные авиакомпании предлагают такую услугу уже несколько лет.

Журналисты также отметили, что эта идея кажется хорошей не всем экспертам. Некоторые авиакомпании, соглашаясь с ними, уже установили запрет на звонки во время полёта. И это несмотря на то, что они предлагают Wi-Fi на борту. Большинство пассажиров, кстати, тоже пока солидарны с бизнесом и считают, что телефонные звонки угрожают безопасности полёта и нарушают тишину.